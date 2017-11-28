Назначен новый командующий ЦВО – им стал уроженец Казани с опытом войны в Сирии

Генерал-лейтенант Александр Лапин стал командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), штаб которого находится в Екатеринбурге. На этой должности он сменил генерал-полковника Владимира Зарудницкого, возглавившего Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны со ссылкой на замминистра Дмитрия Булгакова, новый командующий – опытный руководитель и организатор, он имеет опыт руководства войсками. «Возглавляя штаб Восточного военного округа, военно-учебный научный центр сухопутных войск, проявил свои лучшие качества руководителя. Высокие моральные и профессиональные качества позволили ему успешно командовать двумя оперативными группами на отдельных направлениях, а затем выполнять обязанности начальника штаба группировки войск в Сирийской Арабской Республике», – подчеркивает Булгаков.

53-летнего Александра Лапина уже представили личному составу. Известно, что он окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2014 году назначен первым заместителем командующего – начальником штаба Восточного военного округа. Позднее занимал пост начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирии.

Фото – riafan.ru

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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