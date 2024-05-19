В Кольцово самолет наехал на техника

В Екатеринбурге самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который собирался полететь в Бишкек, наехал на технического сотрудника авиакомпании. Мужчина получил травму ноги.

«Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант «Уральские Авиалинии», вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», – отметили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В результате случившегося рейс SU-2985 задержали на 3,5 часа.

«Во время выруливания со стоянки воздушного судна выпускающий техник получил травму ноги. На место вызвана бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняются», – отметили в пресс-службе «Уральский авиалиний».

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Екатеринбурга в 9:39. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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