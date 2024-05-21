По факту травмирования техника в Кольцово возбуждено уголовное дело

В Свердловской области после наезда самолета «Уральских авиалиний» на техника возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, ведется расследование по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Инцидент произошел 19 мая в аэропорту Кольцово. Пассажирский аэробус А-320 перед вылетом рейса Екатеринбург – Бишкек наехал передней стойкой шасси на ноги техника по выпуску воздушного судна. Сотрудник авиакомпании получил тяжкие травмы и был госпитализирован.

По информации телеграм-канала «Авиаторщина», мужчина получил перелом обеих ног и находится в больнице в тяжелом состоянии. Есть вероятность, что ему ампутируют одну ногу. Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранен от полетов.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», – сообщили в следственном комитете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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