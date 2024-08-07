КВС Airbus A320, наехавшего на техника в Кольцово, теперь работает вторым пилотом

Росавиация завершила расследование ЧП с наездом самолета «Уральских авиалиний» на выпускающего техника в аэропорту Екатеринбурга 19 мая. Прежде чем его госпитализировали с переломом ноги, 21-летний парень провел зажатым между колесами передней стойки шасси почти шесть минут. Правую ногу ему вскоре частично ампутировали, напоминает профильный ТГ-канал «Авиаторщина».

Как выяснила комиссия, по окончании буксировки Airbus A320 на траверз стоянки КВС, выполнявший функции пилотирующего пилота, установил борт на стояночный тормоз, а после запуска двигателей забыл дать выпускающему технику команду на отключение самолетного переговорного устройства и переходе на визуальный контроль.

Комиссия, сославшись на уточняющие документы Airbus, пояснила, что действия после запуска двигателей являются рутинными для пилотов и выполняются автоматически без высокого сознательного контроля, в связи с чем есть вероятность, что даже опытный экипаж может пропустить какое-либо действие в том числе из-за отвлекающих факторов.

Для КВС таковым мог стать прилетевший из Питера самолет Smartavia, который создавал препятствие для руления Airbus A320. С целью начать движение прежде, чем борт Smartavia зарулит на указанную стоянку, КВС вышел на связь с диспетчером и доложил о готовности к рулению. Тем самым он взял на себя обязанности контролирующего пилота по ведению радиосвязи, пропустив действие пилотирующего – доклад выпускающему технику об успешном запуске двигателей и команду о переходе на визуальный контроль.

Как сообщает «Авиаторщина», в ответ диспетчер остановил самолет Smartavia на рулежной дорожке и дал указание пропустить борт «Уральских авиалиний». КВС убедился, что слева никого нет, получил доклад второго пилота о свободном пространстве справа, включил рулежные фары, снял стояночный тормоз и тронулся с места – без доклада техника об удаленном пине и его подтверждающего визуального сигнала.

В это время техник находился под самолетом спиной к носовой стойке шасси. Движение борта для него оказалось внезапным, так как он еще не получил команду отсоединиться от борта и выйти в зону видимости. Сразу после страгивания Airbus A320 экипаж услышал крик техника. КВС, осознав ошибку, применил торможение, после чего сразу вызвал скорую помощь и тягач. Экипаж отстранили от полетов.

После окончания расследования пилоты были допущены к работе. Они прошли все необходимые процедуры, в том числе тренажерную подготовку и консультации психолога. КВС в конце июля вернулся к полетам в качестве второго пилота.

Технику авиакомпания оказывает помощь в рамках страховых и корпоративных программ, предназначенных для возмещения всех расходов по лечению и последующей реабилитации. В июле его выписали из больницы, сообщил брат пострадавшего. По его словам, КВС тоже оказывает ему финансовую помощь. Семья намерена пойти с ним на мировую.

По итогам расследования Росавиация рекомендовала «Уральским авиалиниям» и другим эксплуатантам внести в карту контрольных проверок после запуска двигателей пункт о переходе наземного персонала на визуальный контроль, а в технологию работы экипажа – обязательный доклад перед началом руления о наблюдении визуального сигнала выпускающего.

Екатеринбург, Елена Васильева

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