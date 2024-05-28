Иноагентов не пустят на выборы в Екатеринбурге и области

Лица, признанные иноагентами, больше не смогут участвовать в выборах на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие изменения в региональный избирательный кодекс были сегодня одобрены депутатами заксо.

После вступления закона в силу статус иноагента, террориста или экстремиста станет основанием для отказа в регистрации кандидатом на выборах любого уровня.

Кроме того, депутаты исключили из кодекса положения, предусматривающие присутствие на уральских выборах иностранных наблюдателей.

Как уже сообщал «Новый День», Совет Федерации утвердил закон, который запрещает лицам со статусом «иностранный агент» участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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