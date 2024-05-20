Уральским иноагентам запретят участвовать в выборах

В Свердловской области внесут новые изменения в Избирательный кодекс. Теперь лица, признанные иноагентами, не смогут участвовать в выборах.

В законопроекте, опубликованном на сайте заксо, говорится: «Предусмотреть новое основание для отказа в регистрации кандидата – несоблюдение кандидатом требования о прекращении статуса иностранного агента».

Напомним, на прошлой неделе верхняя палата российского парламента на пленарном заседании утвердила закон, который запрещает лицам со статусом «иностранный агент» участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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