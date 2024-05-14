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Совет Федерации утвердил запрет на участие в выборах для иноагентов

Сегодня верхняя палата российского парламента на пленарном заседании утвердила закон, который запрещает лицам со статусом «иностранный агент» участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Согласно документу, кандидат обязан прекратить статус иностранного агента к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах. Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления. Если в заявлении о согласии баллотироваться на выборах были указаны сведения о том, что гражданин включен в реестр иноагентов, то при подаче документов для регистрации в избирком, он также должен предоставить уведомление Минюста РФ об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда.

В законе также оговаривается досрочное прекращение полномочий для лиц со статусом иноагента, которые занимают должности в органах власти.

Москва, Елена Володина

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Метки / Совет Федерации

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