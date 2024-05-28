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Вторник, 28 мая 2024, 09:56 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург спустя 13 лет везут Пояс Богородицы и Казанскую икону

В Екатеринбург уже завтра привезут две важные для православных святыни: Казанскую икону Божьей Матери и ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

Также в городе, как и еще 52 регионах страны, пройдет Всероссийский молебен о Победе по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Приложиться к иконе можно будет завтра в Храме-на-Крови перед началом Божественной литургии и в течении двух дней, когда Екатеринбургская Епархия будет проводить молебные пения о Победе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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