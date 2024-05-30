Бизнесмену Малику Гайсину продлили домашний арест

Свердловский областной суд оставил предпринимателя Малика Гайсина, обвиняемого в многомиллионных растратах, под домашним арестом.

Ранее Ленинский районный суд продлил меру пресечения бизнесмену по 11 августа 2024 года. Адвокат Гайсина подал апелляционную жалобу с просьбой заменить домашний арест на более мягкое пресечение. Однако эта жалоба осталась без удовлетворения.

Малик Гайсин обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», а также в трех эпизодах преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особом крупном размере». Иск против уральского бизнеса и бывшего политика подала Генпрокуратура РФ. По версии следствия, Гайсин в период с 1995 по 1999 годы, будучи депутатом, продолжал заниматься бизнесом и скупал предприятия в той отрасли, которую законодательно курировал. Суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о взыскании активов бизнесмена в пользу государства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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