Екатеринбургский депутат заявил, что в думе сидят «лучшие люди города»

Обсуждение корректировки бюджета-2024 в Екатеринбургской думе вылилось в публичную перепалку между депутатом Александром Колесниковым и вице-мэром Андреем Корюковым.

Спор возник из-за ремонта квартальных проездов в Железнодорожном районе. Колесников заявил, что городские чиновники в присутствии мэра Алексея Орлова обещали ему решить этот вопрос. Но в проекте корректировки бюджета денег на эти работы не оказалось.

«Уважаемые представители администрации, хватит мне давать ответы… Такое ощущение, что они из палаты № 6 идут. Вот пишут, что там дорога, она разделена на несколько земельных участков, которые принадлежат жителям… Дорога ведет к муниципальной школе! То, что администрация коряво намежевала в свое время… Так пусть администрация и исправляет свои ошибки. Вы меня зачем блевотиной-то кормите постоянно?» – возмутился депутат.

«Как высококультурно», – послышалось со стороны, но Колесников не отреагировал на замечания коллег. «Как так? У нас Орлов обещает, а замы, мягко говоря, лукавят. Товарищ Корюков, у вас ведь нет этих денег?» – прямо обратился он к оппоненту.

Андрей Корюков заявил, что депутату дали «четкий ответ» и его обвинения некорректны. «Металл в голосе уберите!» – закричал Александр Колесников. «Как у вас крики, так же у меня металл в голосе», – парировал Корюков.

«Не надо мне врать и в таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят – лучшие люди города, а вы – чиновник назначенный. Если вы не в теме, будьте любезны, разберитесь, прежде чем мне дерзить. Я побольше вас понимаю в городском хозяйстве», – заявил Колесников.

Это не первый случай самовосхваления народных избранников. В 2018 году в свердловском заксобрании рассматривали вопрос о досрочном лишении мандата Армена Карапетяна, который подал недостоверную декларацию о доходах и имуществе. Коллеги из фракции «Справедливой России» тогда заявили, что «депутат – это переходная ступень между человеком и ангелом», а потому наказывать Карапетяна в пасхальную неделю не пристало.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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