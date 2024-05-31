Студента-пикапера, нападавшего на девушек, отправили в психлечебницу

Суд отправил на обследование студента Дмитрия Гребенкина в психиатрическую больницу. Пикапера, который пытался знакомиться с девушками, а получив отказ, набрасывался на них с кулаками, должны обследовать врачи в условиях стационара на предмет вменяемости.

Напомним, о нападениях Гребенкина стало известно зимой, когда сразу несколько девушек пожаловались СМИ на нападения, а также на бездействие полиции. Сообщения вызвали большой резонанс, и в итоге на Гребенкина сначала завели административные, а после и уголовные дела, в том числе за применение газового баллончика к мужчине, который заступился за одну из пострадавших. При этом студент был задержан, когда пытался уехать в Москву.

Екатеринбург, Елена Сычева

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