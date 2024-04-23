На горе-пикапера из Екатеринбурга завели еще одно уголовное дело

На пристававшего к незнакомым девушкам на улице Дмитрия Гребенкина завели уже второе уголовное дело. Девушки, которые отвечали отказом молодому человеку, получали от него тумаки, если не успевали убежать, – поэтому на пикапера завели уголовное дело за побои. Новое же дело возбуждено за то, что он применил перцовый баллончик к прохожему, который заступился за одну из девушек.

Ранее Гребенкин отбыл наказание в виде 8 суток в изоляторе временного содержания по административному делу. По уголовным делам ему грозит до двух лет колонии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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