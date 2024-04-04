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Четверг, 4 апреля 2024, 12:11 мск

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Студент-пикапер, нападавший на девушек, стал фигурантом уголовного дела

Студент УрФУ Дмитрий Гребенкин, которого накануне отправили на восемь суток в ИВС за мелкое хулиганство – он нападал на девушек на улице, – стал фигурантом уголовного дела. Неудачливый пикапер пытался знакомиться на улице, а когда получал отказ, бросался на своих жертв с кулаками, как рассказывали пострадавшие.

Поначалу девушкам отказывали в преследовании хулигана по закону, однако впоследствии ситуация изменилась, история получила резонанс. В итоге студента-пикапера задержали в аэропорту Кольцово, откуда он собирался улететь в Москву. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве, он признал вину, но пострадавшие от его рук девушки были недовольны мягкостью решения и добились возбуждения уголовного дела по статье 116 УК РФ «Побои». Расследованием занимается полиция Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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