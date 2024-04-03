Суд арестовал пикапера, который нападал на девушек после отказа знакомиться (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня задержали 21-летнего горе-пикапера. Дмитрий подходил к девушкам на улице и пытался знакомиться, а когда те отвечали ему отказом, нападал на них. Кому-то удалось убежать, кому-то доставалось тумаков. Известно и об одном пострадавшем мужчине, который вступился за девушку – пикапер распылил ему в лицо газовый баллончик.

Поймали пикапера-маньяка

Из-за сообщений пострадавших в соцсетях и внезапной славы Дмитрий решил перебраться в Москву, но был задержан в аэропорту Кольцово. Сегодня суд арестовал его на 8 суток за мелкое хулиганство. На заседании присутствовала мать молодого человека, которая пообещала возместить ущерб всем пострадавшим от действий ее сына.

Полиция просит пострадавших от действий пикапера обращаться в отдел № 7 УМВД России по Екатеринбургу по номеру +7 (343)-356-42-07.

Екатеринбург, Елена Сычева

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