Суд оставил в силе арест пикапера, нападавшего на девушек на улице

Свердловский областной суд оставил в силе наказание студенту Дмитрию Гребенкину, который нападал на девушек за отказ знакомиться с ним.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил 21-летнему парню 8 суток административного ареста за хулиганство. Его адвокат подал апелляцию, но областной суд не нашел оснований для изменения или отмены решения.

На Дмитрия Гребенкина пожаловались несколько девушек. По их словам, студент подходил к ним на улице и пытался познакомиться, а когда получал отказ, набрасывался с кулаками или кидал на землю. От действий агрессивного пикапера также пострадал мужчина, который заступился за одну из девушек – студент распылил ему в лицо газовый баллончик. После того как полиция изучила видеозапись одного из нападений Гребенкина, против него было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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