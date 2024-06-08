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Суббота, 8 июня 2024, 11:54 мск

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Медицинский вертолет доставит спасенных детей в Тюмень

Фото: телеграм-канал минздрава Свердловской области

Найденных в лесу Григория и Викторию Крепп по просьбе их матери транспортируют из Свердловской области в региональную больницу Тюмени. Детей доставит вертолет санавиации со специализированной бригадой ТЦМК на борту, сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.

«Состояние детей средней тяжести, стабильное. В больнице проведены все необходимые исследования. Ребята получили лечение в полном объеме», – рассказали врачи.

12-летний Гриша и 10-летняя Вика четверо суток провели в лесу. Детей нашли сегодня ранним утром на лесной дороге в 10 километрах от дачного участка. По словам волонтеров, мальчик и девочка были голодными и замерзшими, шли босиком, но были спокойны. Рядом находились их питомцы – два бигля. Дети рассказали, что собаки грели их ночью в лесу и отгоняли волков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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