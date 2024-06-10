«Автомобилист» начнет новый сезон в КХЛ с уральского дерби

Екатеринбургский клуб «Автомобилист» откроет новый сезон в Континентальной хоккейной лиге 4 сентября. Первый поединок команда проведет с челябинским «Трактором» на домашнем льду. Второй матч также состоится в Екатеринбурге, 6 сентября «Автомобилист» примет у себя новосибирскую «Сибирь».

Следующие два матча екатеринбуржцы проведут на выезде: 9 сентября против «Торпедо» в Нижнем Новгороде и 11 сентября против «Салавата Юлаева» в Уфе. Полный календарь регулярного сезона КХЛ станет известен завтра, 11 июня.

В минувшем сезоне «Автомобилист» впервые в истории завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ. Екатеринбургская команда дошла до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в седьмом матче серии будущему чемпиону – магнитогорскому «Металлургу». На следующий сезон «Автомобилист» сохранил основной костяк команды и тренерский штаб во главе с Николаем Заварухиным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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