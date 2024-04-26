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Пятница, 26 апреля 2024, 12:11 мск

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«Автомобилист» продлил контракт с тренером Заварухиным до 2026 года

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский ХК «Автомобилист» продлил действующий контракт с главным тренером команды Николаем Заварухиным. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

Николай Заварухин возглавляет тренерский штаб «Автомобилиста» с ноября 2021 года. Изначально его контракт действовал до 30 апреля 2025 года, но этой весной администрация клуба и специалист договорились о продлении соглашения на дополнительный сезон.

Под руководством Заварухина «Автомобилист» впервые в истории завоевал бронзовые медали чемпионата страны. В сезоне 2023/2024 екатеринбургская команда обыграла в плей-офф казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, и уступила в седьмом решающем матче полуфинальной серии будущему чемпиону – магнитогорскому «Металлургу».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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