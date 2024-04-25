«Финал был в полуфинале». Руководители «Автомобилиста» подвели итоги бронзового сезона КХЛ

Руководители хоккейного клуба «Автомобилист» подвели итоги самого успешного сезона КХЛ в своей истории. Екатеринбургская команда завоевала бронзовые медали в розыгрыше Кубка Гагарина, уступив только будущему чемпиону – магнитогорскому «Металлургу».

«Как оценить сезон? Можно сказать одним словом – ура. Самые яркие впечатления, конечно, были от плей-офф. Начиная с первых игр с «Ак Барсом» я понял, что мы не остановимся. А когда вышли на СКА, набрали такой ход, что чуть-чуть не хватило пройти «Магнитку». Не хочу никого обидеть, но мое личное мнение – финал был в полуфинале (обыграв «Автомобилист», «Металлург» в финальной серии всухую победил «Локомотив» 4:0, – прим. ред.). Мы еще поблагодарим руководителей команды за то, что они сделали. По поводу следующего сезона сложно что-то предугадывать. Нужно стремиться к большему, а не к тому, что уже было. Поэтому будем рассчитывать на большее», – сказал на пресс-конференции президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын.

Главный тренер команды Николай Заварухин отметил, что после сложного регулярного чемпионата в играх плей-офф команда сплотилась, и это помогло добиться результата. «Ребята сделали свое дело. Они все мастеровитые, и были точно подобраны в команду – каждый знал свою роль. Было важно, чтобы игроки подошли в хорошей физической форме к плей-офф. А когда обыграли «Ак Барс», появилась и уверенность в своих силах. Я благодарен ребятам. В матчах плей-офф только мертвый не выходит на лед. Многие играли на обезболивающих уколах, выходили с переломами. Все бились за свой клуб, город и область», – отметил Заварухин.

В следующем сезоне костяк команды будет сохранен, пообещал директор клуба Максим Рябков. Уже известно, что «Автомобилист» покидают Сергей Широков, Денис Баранцев и Алексей Макеев. После возвращения в КХЛ лимита на 5 легионеров екатеринбургский клуб будет активно искать иностранных игроков. «Мы уже приступили к рассмотрению кандидатов. В принципе, выбор есть. В первую очередь, это североамериканский рынок игроков, но сейчас и европейцы, несмотря на политические особенности, изъявляют готовность играть в КХЛ. В первую очередь такие страны, как Словакия. Расширение лимита легионеров позволяет нестоличным клубам более качественно комплектовать состав, а это повышает конкуренцию в лиге», – прокомментировал Максим Рябков.

Николай Заварухин не исключил и омоложение состава «Автомобилиста». «В этом году 12 человек из «Горняка» участвовали в первой команде, потому что была ротация игроков из-за травмы. Надеемся, что молодежь будет прогрессировать. Для всех ребят двери открыты. Мы видим, как молодые игроки растут на глазах, тот же Артем Каштанов показал прогресс», – отметил наставник команды.

В заключение пресс-конференции Максим Рябков пожелал игрокам «Автомобилиста» извлечь позитивный опыт из завершившегося сезона и оставаться «настоящей командой ярких, одаренных хоккеистов». Президент ХК Андрей Козицын в свою очередь призвал СМИ не критиковать тренерский штаб, если случаются неудачи. «Такое уже было в этом сезоне. Прямо перед плей-офф выходит статья, что рассматривается вопрос об увольнении Николая Заварухина. Представляете? Человек настраивается на плей-офф, настраивает команду, все напряжены до предела, и тут такое. Уважаемые, будьте терпимее к тем, кто вас радует. И чем больше мы с вами терпим, тем лучше результат получим от наших руководителей команды. Такая к вам просьба», – обратился Козицын к журналистам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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