Фантастический хоккейный камбэк в Екатеринбурге: «Автомобилист» сравнивает счет с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина

«Автомобилист» одержал яркую победу над «Металлургом» в четвертом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Уступая по ходу встречи 0:3 в Екатеринбурге, хозяева отыгрались и забросили две шайбы на последней минуте, зафиксировав счет 5:3 в свою пользу.

Первые восемь минут матча стали кошмаром для екатеринбургских болельщиков. «Автомобилист» пропустил быструю контратаку и получил гол от Никиты Гребенкина в свои ворота. Вскоре команда Николая Заварухина осталась в меньшинстве, и «Магнитка» воспользовалась шансом. При розыгрыше большинства Александр Петунин удачно подправил шайбу после броска партнера и удвоил преимущество гостей. После этого тренерский штаб «Автомобилиста» заменил вратаря – вместо Владимира Галкина на лед вышел Евгений Аликин. Но и он недолго оставался «сухим». Нападающий «Металлурга» Данила Юров бросил с острого угла, и шайба от спины Аликина отскочила в сетку ворота.

Счет 0:3 не стал нокдауном для «Автомобилиста». Всего минута понадобилась хозяевам, чтобы начать камбэк. Степан Хрипунов и Анатолий Голышев разыграли комбинацию, которую замкнул Стефан Да Коста. Первый гол в ворота «Металлурга» словно оживил трибуны КРК «Уралец» – болельщики погнали свою команду вперед. Автором второй шайбы стал Семен Кизимов, забив игровой снаряд в цель с острого угла. В концовке периода борьба обострилась. У ворот обеих команда то и дело вспыхивали стычки, и сразу несколько игроков отправились в штрафные боксы за грубость.

Во втором периоде «Автомобилист» стал меньше бросать, но больше проводить опасных контратак. Это принесло успех на 38-й минуте. Да Коста накатывался на ворота, но наткнулся на защитника «Металлурга». Отскочившую шайбу подхватил Анатолий Голышев и уже в падении отправил ее в ворота Илья Набокова. Счет 3:3 ледовый дворец встретил восторженным ревом.

Развязка матча наступила за 7 секунд до конца основного времени. Воспользовавшись ошибкой игрока «Металлурга», Брукс Мэйсек и Степан Хрипунов убежали «два в одного» и не оставили и шанса вратарю гостей. Пятую шайбу «Автомобилиста» забросил Анатолий Голышев уже в пустые ворота.

Екатеринбургский клуб сравнивает счет побед с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина – 2:2. Следующий матч между соперниками пройдет в Магнитогорске 11 апреля, а следом в Екатеринбурге 13 апреля.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился впечатлениями после выигранного поединка. «Наверное, такое «черт побери» было с нашей стороны в начале матча», –не удержался от иронии специалист, повторяя фразу предыдущего соперника по плей-офф, тренера СКА Романа Ротенберга. «Здорово, что парни не бросили играть (при счете 0:3 – прим.ред.), верили в себя до конца, проявили хоккейно-мужицкий характер. Вытащили тяжелую игру против сильного соперника. Идем дальше. Теперь главное – восстановиться и найти новые эмоции на следующий тяжелый матч. Мы играем против быстрой команды, которая создает много моментов. Наверное, сегодня болельщикам понравился такой хоккей – остроатакующий. Хотя тренерам приходится тяжелее в такой обстановке. Сегодня на арене была фантастическая атмосфера. Большое спасибо болельщикам, их поддержка очень помогала. Такие игры, как сегодня, придают уверенность хоккеистам. Но нужно сохранить эмоции. На матчи плей-офф нельзя выходить «пустыми», должна быть жажда игры», – отметил Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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