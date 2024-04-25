Игроки ХК «Автомобилист» получили 75 миллионов рублей за исторический полуфинал Кубка Гагарина

Директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков рассказал, какие денежные бонусы получили игроки команды за исторический выход в полуфинал Кубка Гагарина.

«Есть регламентная норма в КХЛ. За проход двух раундов плей-офф команда получает льготу, которая не учитывается в потолке зарплат. Она составляет 75 миллионов рублей. Обыграв «Ак Барс» и СКА, команда получила совокупную бонусную выплату – 75 миллионов на всех», – сообщил Максим Рябков на пресс-конференции.

Только что завершившийся сезон КХЛ стал самым успешным за 77-летнюю историю екатеринбургского клуба. «Автомобилист» дошел до третьего раунда розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в решающем седьмом матче будущему чемпиону – магнитогорскому «Металлургу». По итогам сезона екатеринбургские хоккеисты получили два комплекта бронзовых медалей – от Континентальной хоккейной лиги и Федерации хоккея России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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