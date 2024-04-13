Битва за финал: «Автомобилист» обыграл «Металлург» и перевел серию плей-офф в седьмой матч (ФОТО)

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Металлургом» со счетом 5:3 в шестом полуфинальном матче плей-офф. Общий счет в серии стал 3-3. Впереди решающая игра за выход в финал Кубка Гагарина.

Зрелищный хоккейный поединок состоялся в Екатеринбурге. Трибуны КРК «Уралец» были забиты до отказа, при этом билеты на матч было невероятно трудно купить из-за огромной нагрузки на сайт «Автомобилиста». Екатеринбургская команда уступала в серии «Металлургу», поэтому на домашнем льду была нужна только победа. При этом в составе хозяев перед игрой произошли изменения: в заявке на матч не оказалось основного вратаря Евгения Аликина и капитана Сергея Широкова. Капитанские обязанности взял на себя Анатолий Голышев.

Тем не менее «Автомобилист» выдал очень бодрое начало и уже на шестой минуте открыл счет. Никита Трямкин вбросил шайбу в зону, она отскочила от борта на пятак, и сам же Трямкин добил ее в ворота соперника. «Металлург» очнулся во второй половине периода и начал активно атаковать, но вратарь екатеринбуржцев Владимир Галкин успешно отражал все броски.

Второй период стал самым результативным в этой полуфинальной серии, зрители увидели шесть голов. Четыре из них забил «Автомобилист». Сначала 19-летний Артем Каштанов, оказавшись в одиночку перед воротами «Металлурга», хладнокровно переиграл вратаря Илью Набокова и забросил свою первую шайбу в плей-офф. А затем Алексей Макеев и Анатолий Голышев разыграли выход «два в один», и Макеев сделал счет 3:0 в пользу «Автомобилиста». После такого тренерский штаб «Металлурга» принял решение заменить вратаря. Гости побежали вперед, и в одной из атак Данил Юров все-таки распечатал ворота «Автомобилиста», забросив шайбу верхом.

Екатеринбуржцам понадобилась всего минута, чтобы ответить голом. Степан Хрипунов выиграл силовую борьбу за воротами и отдал точный пас на Дениса Баранцева, который не промахнулся – 4:1. Незадолго до окончания второго периода случилась еще одна результативная атака «Автомобилиста». Трямкин отдал пас Голышеву, тот вышел один на один с вратарем, Александр Смолин отразил бросок, но не зафиксировал шайбу, и ее тут же добил налетевший Стефан Да Коста. Разгромные 5:1 на табло продержались недолго. Гол в раздевалку забил нападающий «Магнитки» Денис Зернов.

В начале третьего периода «Металлург» вновь забросил – Роман Канцеров убежал к воротам, выкатился на пятак и отправил шайбу под перекладиной. Гости начали агрессивно атаковать, но «Автомобилист» успешно отбивался и сохранил победный счет. Как и год назад, победитель серии «Автомобилист» – «Металлург» определится в седьмом матче. Игра состоится 15 апреля в Магнитогорске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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