Мэрия заработала 39 миллионов рублей на платных парковках

Платные муниципальные парковки принесли в бюджет Екатеринбурга 39 миллионов рублей в 2023 году. Из них 22 миллиона – это собственно доходы от оплаты парковочных мест, а 17 миллионов – штрафы за неуплату. При этом в городе эксплуатировалось 2342 парковочных места, загруженность составила 90%. Такие данные приводятся в ежегодном отчете главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

В текущем году доходы от платных парковок вырастут еще больше. Городские власти подняли тариф на стоимость одного часа стоянки с 30 до 50 рублей. Также были увеличены штрафы за неуплату до 3-4 тысяч рублей. Добавим, что с 2022 года нарушителям рассылаются постановления о штрафах автоматически, и это значительно повысило сборы в бюджет, отмечали ранее чиновники. К концу года мэрия планирует увеличить количество платных парковочных мест до 3000.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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