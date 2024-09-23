На платных городских парковках поставят новые камеры

В Екатеринбурге придумали, как бороться с водителями, которые не платят за пользование городскими автопарковками. Об этом рассказал читателям «Вечернего Екатеринбурга» глава города Алексей Орлов.

«Очень скоро на платных парковках Екатеринбурга изменится способ фиксации. Если раньше владельцы, которые хотели избежать штрафа за неоплаченное парковочное место, закрывали свои номера, то теперь это станет бессмысленным занятием. Потому что момент заезда на платное место и выезда с него будут фиксировать новые стационарные дорожные комплексы. Если во время движения номера машины закрыты посторонними предметами, это грозит еще более серьезными штрафами – вплоть до лишения водителя прав. За соблюдением правил будут следить сотрудники ГАИ. Комплексы установят на самых популярных парковках Екатеринбурга», – сообщил мэр.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году платные муниципальные парковки принесли в бюджет Екатеринбурга 39 миллионов рублей. Из них 22 миллиона – это собственно доходы от оплаты парковочных мест, а 17 миллионов – штрафы за неуплату. При этом в городе эксплуатировалось 2342 парковочных места, загруженность составила 90%. В текущем году доходы от платных парковок вырастут еще больше. Городские власти подняли тариф на стоимость одного часа стоянки с 30 до 50 рублей. Также были увеличены штрафы за неуплату до 3-4 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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