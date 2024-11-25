В Екатеринбурге обновили перечень платных парковок

Администрация Екатеринбурга утвердила новый список участков автодорог, на которых разрешена платная парковка.

В документе указан в общей сложности 101 участок. Некоторые парковки совсем небольшие – например, на улице Горького между Малышева и Энгельса могут разместиться только 8 автомобилей. Самая большая парковка – на улице Шейнкмана, там можно поставить до 200 машин.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году платные муниципальные парковки принесли в бюджет Екатеринбурга 39 миллионов рублей. Из них 22 миллиона – это собственно доходы от оплаты парковочных мест, а 17 миллионов – штрафы за неуплату. При этом в городе эксплуатировалось 2342 парковочных места, загруженность составила 90%. В текущем году доходы от платных парковок еще вырастут. Городские власти подняли стоимость одного часа стоянки с 30 до 50 рублей. Также были увеличены штрафы за неуплату до 3-4 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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