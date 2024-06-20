Выживший в пожаре в высотке на Союзной осужден за незаконный оборот наркотиков

Житель Екатеринбурга Константин Буйновский, спасшийся в страшном пожаре в многоэтажном доме по улице Союзная, получил срок за оборот наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина совершил преступление в июне 2023 года. По наводке неустановленного «куратора» он забрал в тайнике сверток с синтетическим наркотиком массой не менее 21,09 грамма. Затем у себя дома Буйновский при помощи электронных весов расфасовал запрещенное вещество в 23 пакета «зип-лок». На следующий день осужденный попался сотрудникам Госавтоинспекции. Когда он понял, что его преследуют полицейские, то сбросил 18 свертков с наркотиком из окна своего автомобиля. Патруль остановил машину наркокурьера на улице Новокольцовская в Екатеринбурге, мужчина был задержан. Впоследствии правоохранители нашли выброшенные им свертки с наркотиком. Октябрьский районный суд признал Константина Буйновского виновным и назначил ему 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Находясь под следствием, Буйновский чудом избежал гибели в пожаре, который случился 7 мая 2024 года в квартире на 21 этаже дома по улице Союзная, 2. Спасаясь от дыма, мужчина залез на подоконник. Пожарные с крыши перекинули ему шланг, и он смог через окно перебраться в другую квартиру. Арендатор квартиры, 30-летний Вячеслав Брусницын, погиб – он пытался перебраться на соседнюю лоджию, но сорвался вниз на глазах у очевидцев. Во время допроса после пожара Константин Буйновский рассказал, что познакомился с погибшим накануне и был у него в гостях. Пожарная экспертиза установила, что возгорание в жилище произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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