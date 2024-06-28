На «Уральской ночи музыки» фуд-корты будут работать до 5 часов утра

Администрация Екатеринбурга отчиталась о готовности к проведению фестиваля «Уральская ночь музыки». В городе сегодня откроется 110 музыкальных площадок, на которых выступят почти три тысячи артистов.

Как сообщили в мэрии, во время фестиваля будут работать два фуд-корта – в Харитоновском саду и на Октябрьской площади. Еда и напитки в фуд-траках будут продаваться с 15:00 пятницы и до 5:00 субботы.

Чтобы поддерживать чистоту, в центре города будут ходить специальные дежурные бригады. На улицах выставят дополнительные мусорные контейнеры. На основных локациях фестиваля появятся мобильные туалеты. Найти их можно на Октябрьской площади и площади 1905 года, в Историческом сквере и Харитоновском саду. После окончания концертов на улицы ночью выйдет уборочная техника.

Ограничений дорожного движения во время «Уральской ночи музыки» не планировалось. Однако сотрудники Госавтоинспекции будут готовы закрыть улицы, если появится такая необходимость. Также в ночное время не будет скопления общественного транспорта в центре города. Зато городской метрополитен продлит работу до двух часов ночи субботы. Также напомним, что с 16:00 до 23:00 пятницы в центре города будет запрещена продажа алкоголя.

Фестиваль «Уральская ночь музыки» стартует сегодня с 18 часов вечера и продлится до глубокой ночи. Финальную песню-гимн «Луч солнца золотого» исполнят группа Therr Maitz и камерный оркестр B-A-C-H на сцене на Октябрьской площади. Полный список хедлайнеров фестиваля и топовых площадок можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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