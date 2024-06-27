Все хедлайнеры и топовые площадки «Уральской ночи музыки»

В пятницу, 28 июня, в Екатеринбурге в десятый раз пройдет фестиваль «Уральская ночь музыки». Более чем на сотне площадок выступят почти 3 тысячи музыкантов самых разных жанров и стилей. Среди них – три десятка хедлайнеров. Рассказываем, где и когда выступят звезды.

Октябрьская площадь

Вечерняя программа на этой сцене объединит рок, поп и классическую музыку. В 18:30 здесь выступит группа «Старый приятель», в 19:20 – провокационные «Запрещенные барабанщики». В 21:00 начнется концерт артистов академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Хедлайнерами площадки станут группа Therr Maitz и камерный оркестр B-A-C-H. Они выйдут на сцену в 2:00 и завершат свое выступление песней-гимном фестиваля «Луч солнца золотого».

Плотинка. Сцена возле Капсулы времени

Площадка объединит лучших поп-исполнителей страны. В 22:20 начнет зажигать екатеринбургская группа «ТОП». В 23:00 выступит Cream Soda, ставшая суперизвестной после хита «Плачу на техно». В 23:50 на сцену выйдет дуэт – Максим Свобода и Кристина Кошелева.

Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)

На хип-хоп-площадке в 22:25 выступит культовый рэпер Хаски, сразу после него, в 23:25, Ксения Минаева, известная по хиту «Диск шар». Хедлайнерами рейв-площадки станут GSPD и Dead Blonde, их концерт начнется в 00:15.

Фудмаркет Estory, ТРЦ «Гринвич»

Сцена, где европейский поп встречается с домашним роком. В 20:30 здесь выступит Сергей Сироткин со своей группой, а в 00:45 – певец и трубач Антоха МС.

Стадион «Екатеринбург Арена»

На стадионе будут работать две музыкальные площадки. На «Гиккон Stage» в 20:00 сыграет группа «Драгни», а в 22:10 выйдет певица Mary Gu. На площадке «Рокот стадиона» в 19:10 можно будет услышать арт-панк-кабаре «Мытищи в огне», в 22:00 – Сергей Бобунец представит программу из хитов группы «Смысловые галлюцинации».

Дворец культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102)

В программе сцены «Железный ритм» сплетутся три жанра: электроника, поп и инди-рок. Вишенкой на торте станет концерт питерской группы Billy's Band в 22:00.

Харитоновский парк

На площадке «Фолк карнавал» в 20:00 выступит фолк-металл группа «Тролль Гнет Ель», а в 22:20 зрителей ждет средневековый рейв от Gilead. На сцене «Изумрудный город» будет представлено национальное разнообразие музыки. В 21:05 здесь выступит самый рок-н-ролльный народный ансамбль, уральская группа «ИзумRUд», а в 21:50 ожидаются Добрыня Сатин и New Asia.

Технопарк УрГПУ

Площадка для ценителей бардовской песни. В 20:40 зрители услышат ансамбль «Песни нашего века», в 21:30 выступит Константин Завалин, автор хита «Мама, я хочу Пикачу». Главный хедлайнер – Олег Митяев выйдет на сцену в 22:10 и наверняка споет, что «Лето – это маленькая жизнь».

Памятник The Beatles (ул. Горького, 8)

На сцене будут звучать кавер-версии песен легендарной ливерпульской четверки. В 21:10 выступит рок-н-ролльный коллектив Beat Boys, а в 22:00 – мультиинструменталист Владимир «корней» Корниенко и Zebra Band.

Музей архитектуры и дизайна (ул. Горкого, 4а)

Площадка «Дисколенд» вернет слушателей в поп-музыку 80-х. В 19:10 здесь выступит экс-участник ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов, а в 22:15 будет концерт участника «золотого состава» группы «Ласковый май» Сергея Серкова с хитами «Седая ночь» и «Розовый вечер».

Акватория Городского пруда

На понтоне, прямо на воде, будут представлены танцевальные спектакли, перформансы и импровизации. На площадке выступят как известные, так и начинающие российские труппы. В 20:55 зрители увидеть представление «ТанцТеатра».

Составить собственный музыкальный маршрут или воспользоваться уже готовым можно на сайте фестиваля. Напомним, во время «Уральской ночи музыки» в Екатеринбурге будет ограничена продажа алкоголя и будет запрещена парковка самокатов в центре города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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