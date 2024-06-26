Во время «Ночи музыки» в центре запретят продажу алкоголя и ограничат парковку самокатов

Вечером в пятницу, 28 июня, в Екатеринбурге пройдет ежегодный фестиваль «Уральская ночь музыки». Для обеспечения безопасности гостей фестиваля администрация города ввела временные ограничения на розничную продажу алкоголя. Также на некоторых улицах ограничат парковку электросамокатов.

Как сообщили в мэрии, спиртное нельзя будет приобрести в следующих частях города:

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Бориса Ельцина – Февральской Революции – набережной Рабочей Молодежи;

– с 12:00 до 23:00 – в границах улиц Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Мамина-Сибиряка – Шевченко;

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Татищева – Мельникова – Репина; в зданиях по адресам: улица Ключевская, 15; улица Татищева, 49;

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Свердлова – Челюскинцев – Азина; на улице Челюскинцев, от дома № 19 до дома № 33;

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Карла Либкнехта – Малышева –Толмачева – проспекта Ленина;

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Красноармейской – Малышева – Мамина-Сибиряка – проспекта Ленина;

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц 8 Марта – Малышева – Горького – проспекта Ленина;

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Репина – Татищева – Пирогова – Верх-Исетского бульвара.

Закрывать движение транспорта по улицам Екатеринбурга не планируется, но его могут перекрыть ситуативно – для обеспечения безопасности горожан. Кикшеринговым компаниям рекомендовано ограничить парковку электросамокатов с 20:00 28 июня до 02:00 29 июня в границах улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – набережной Рабочей Молодежи. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме, а вот работа метро будет продлена до 02:00 29 июня.

Кроме того, организаторы фестиваля предприняли самые высокие меры безопасности. Перед входом на каждую из площадок будет проведен обязательный досмотр каждого посетителя.

Для удобства гостей фестиваля в городе будут установлены 120 контейнеров-мусоросборников и 170 мобильных туалетов – на площади 1905 года, площади Труда, у мемориального знака «Капсула времени» в Историческом сквере, на территории парка усадьбы Харитоновых – Расторгуевых (улица Карла Либкнехта, 44). Сразу по окончании праздника на улицы выйдут работники районных служб благоустройства, которые соберут мусор и грязь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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