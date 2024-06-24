российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июня 2024, 11:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В «Ночь музыки» метро Екатеринбурга будет работать до двух ночи

28 июня, в день фестиваля «Уральская ночь музыки», метро Екатеринбурга будет работать до двух часов ночи. Об этом рассказали в близком к городской администрации телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».
В пресс-службе мэрии отметили, что поезда будут ходить с интервалом в 11 минут.

Напомним, станции метрополитена открыты в обычные дни с 6 утра до 12 вечера. А вечерний интервал движения поездов составляет 12 минут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ural Music Night

«ИзумRUд» и Добрыня Сатин станут этно-хедлайнерами фестиваля Ural Music Night / Хедлайнером «Уральской ночи музыки» станет ансамбль имени Александрова / Организаторы «Ночи музыки» раскрыли главного хедлайнера фестиваля / «Сироткин» и Антоха МС станут хедлайнерами «Уральской ночи музыки» / Рэпер Хаски станет хедлайнером «Уральской ночи музыки» / Сформирован шорт-лист участников «Уральской ночи музыки» / Более 2100 исполнителей из 15 стран прислали заявки на участие в Ural Music Night / Перед юбилеем Ural Music Night открыл сбор историй своих зрителей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Ural Music Night,