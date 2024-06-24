В «Ночь музыки» метро Екатеринбурга будет работать до двух ночи

28 июня, в день фестиваля «Уральская ночь музыки», метро Екатеринбурга будет работать до двух часов ночи. Об этом рассказали в близком к городской администрации телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».
В пресс-службе мэрии отметили, что поезда будут ходить с интервалом в 11 минут.
Напомним, станции метрополитена открыты в обычные дни с 6 утра до 12 вечера. А вечерний интервал движения поездов составляет 12 минут.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»