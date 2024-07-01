«Скрепный сиделец и православный еврей»: Ройзмана* назвали идеальным кандидатом в президенты

Блогер Ника Белоцерковская* (признана иноагентом) считает, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) мог бы стать идеальным кандидатом в президенты России.

Об этом Белоцерковская* заявила в интервью.

«Ройзман* – он сиделец, он криминальный, а страна с криминальным менталитетом. Он скрепный, православный, да еще и еврей», – сказала Белоцерковская*. Также, по ее мнению, у электората мог бы пользоваться успехом погибший в прошлом году основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Напомним, Ройзман* стал мэром Екатеринбурга в 2013 году, победив кандидата от ЕР Якова Силина. Спустя несколько лет Евгения Ройзмана* признали иноагентом. Пока это единственный в России бывший мэр миллионника с таким статусом.

* признан иностранным агентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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