Генеральный директор IronStar рассказал о пробах воды в Исети

Вода в Городском пруду должна соответствовать требованиям World Triathlon Water Quality Statement, – рассказал «Новому Дню» генеральный директор IronStar Владимир Шейкин. На данный момент организаторы ждут результатов анализа этого года. «Соревнования в Городском пруду проводятся уже второй год. В прошлом году анализ показал полное соответствие требованиям. На данный момент мы ожидаем результаты анализов этого года. Если показатели не будут соответствовать требованиям безопасности, мы рассмотрим альтернативный вариант маршрута», – пояснил «Новому Дню» Владимир Шейкин.

Напомним, в пятницу Роспотребнадзор по Свердловской области сообщил о неудовлетворительных пробах воды в Городском пруду Екатеринбурга. По данным пресс-службы ведомства, специалисты выявили отклонения по нескольким показателям: общие колифорные бактерии, энтерококки, марганец, окраска столбика и химическое потребление кислорода. «В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в рекреационных, оздоровительных и других целях допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения (на сезон 2024 года ни одного санитарно-эпидемиологического заключения Управлением Роспотребнадзора выдано не было)», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Соревнования по триатлону IronStar должны пройти в Екатеринбурге 14 июля. Ранее в СМИ сообщалось, что пробы из Городского пруда брали на протяжении всего года, а результаты были удовлетворительными.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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