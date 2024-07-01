Студия Игоря Угольникова снимет сериал про уральских танкистов

Народный артист России, гендиректор киностудии «Военторг» Игорь Угольников встретился с заместителем уральского полпреда Борисом Кирилловым. Они обсудили планы по созданию художественного сериала «Варежка» об Уральском добровольческом танковом корпусе.

Как сообщили в полпредстве, сейчас идет первый этап – создание сценария из восьми серий, а также подборка локаций и исторической военной техники. Планируется, что съемки будут проходить в Свердловской области при участии местных актеров. Режиссером станет Олег Фомин.

«Очень важно, что в основу сериала ляжет связь поколений – трудовой подвиг уральцев во время Великой Отечественной войны и в наши дни. Символично и название, ведь «Варежка» – это памятник около железнодорожного вокзала Екатеринбурга, откуда уходили на фронт свердловчане», – отметил Борис Кириллов.

Уральский добровольческий танковый корпус создан в 1943 году по инициативе коллективов танкостроителей.

Рабочие Свердловской, Челябинской областей и Пермского края на добровольной основе произвели около 300 танков и бронемашин. На зачисление в ряды корпуса было подано 110 тыс. заявлений – в 10 раз больше необходимого количества.

УДТК прошёл путь от Курской дуги до Праги – 5500 километров. Ежегодно 11 марта в Свердловской и Челябинской областях отмечается как День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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