Автомобили старые, зарплаты низкие: у правительства просят денег для пожарных

Заксобрание Свердловской области предложило правительству региона при верстке бюджета на 2025 год предусмотреть дополнительные средства на обеспечение противопожарной службы региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил Александр Кудрявцев, министр общественной безопасности региона. Он рассказал, что в 2023 году зарплату свердловским пожарным проиндексировали дважды, в целом на 30%, однако в среднем она все еще заметно ниже, чем у сотрудников федеральной противопожарной службы. Разница составляет около 10%. Выступавший с содокладом депутат Габбас Даутов добавил, что у 54,2% пожарных автомобилей срок эксплуатации превышает 20 лет, а большинство пожарных депо требует ремонта.

Депутаты предложили областному правительству предусмотреть в проекте областного бюджета на 2025 год выделение средств на следующие цели: приобретение 25 пожарных автомобилей ежегодно, текущий ремонт 15 зданий противопожарной службы ежегодно, строительство пожарных депо в Сосьве, Верхнем Тагиле, Курганово, Рефтинском; повышение пожарным средней зарплаты на 10%.

Как уже сообщал «Новый День», ранее прокуратура Свердловской области выявила многочисленные нарушения при снабжении сотрудников Уральской авиабазы средствами индивидуальной защиты, продовольствием, снаряжением и инвентарем, спецтехникой. Таким образом, жалобы спасателей, попавшие в СМИ, во многом подтвердились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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