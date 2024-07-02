Жильцы дома на Рощинской вернулись в квартиры после страшного пожара (ФОТО)

В многоэтажке на Рощинской устраняют последствия пожара. Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. В доме есть электричество и водоснабжение, но до сих пор не работают лифты. В помещениях стоит сильный запах гари.

Как стало известно агентству, две сгоревшие квартиры были съемными. В одной из них проживала женщина с детьми, в момент пожара семья была на прогулке. Представители управляющей компании опрашивают жильцов, чтобы оценить ущерб. Люди говорят, что не слышали оповещения о пожаре, хотя в доме установлены уловители дыма. В УК заявили, что звуковой сигнал был.

Как ранее писал «Новый День», в пожаре пострадали три квартиры на 9-м и 10-м этажах, а также был поврежден балкон на 11-м этаже. До прибытия спасателей из дома эвакуировались 50 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube