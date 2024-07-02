Продавать алкоголь на летних верандах теперь законно

Депутаты свердловского Законодательного собрания сегодня приняли закон, регламентирующий продажу алкоголя на летних верандах заведений общепита.

Список полномочий правительства Свердловской области был дополнен еще одним – установлением требований к размещению и обустройству сезонных залов обслуживания посетителей, в которых осуществляется розничная продажа алкоголя при оказании услуг общепита.

Как уже сообщал «Новый День», ранее такой закон был принят на федеральном уровне. В нем прописано, что на летних верандах кафе должны соблюдаться все требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита. Кроме того, должен быть в наличии документ, подтверждающий соответствие таких временных конструкций требованиям регионального законодательства. Эти нормы вступили в силу с 1 июня 2024 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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