Депутат извинился в заксо за то, что пожаловался на яму у дома ветерана войны (ВИДЕО)

Депутат свердловского заксо Владимир Радаев в конце сегодняшнего пленарного заседания попросил слова и извинился перед спикером Людмилой Бабушкиной за свою реплику на прошлом заседании, когда он пожаловался на яму возле дома 99-летнего ветерана в Нижнем Тагиле. Яму закопали в тот же день, но новость попала во все региональные СМИ.

Извинения депутата

«Не ожидал, что будет такая реакция. Перебил повестку обсуждения дня. Считаю, это было неправильно. Хочу принести извинения вам и особенно главе города, который был в отпуске. Наверное, ему больше досталось. Не нужен такой пиар. Считаю, что при обсуждении таких документов нужно подходить осознанно и задавать нормальные вопросы. Никто на меня не оказывал давления, я просто осмыслил, что такие вопросы нужно решать в городе», – заявил Радаев.

Председатель заксо в ответ заметила: «Принимаем извинения. Вызывает уважение ваша позиция, уважаем, что имеете возможность признать. Немножко удивили нас, но тем не менее, нам приятно, что вы осознаете».

Напомним, 18 июня на заседании заксо депутат рассказал про ветерана из Нижнего Тагила, которому 22 января исполнится 100 лет и у которого перед домом образовалась яма. «Написал письмо мэру Пинаеву, но тот ушел в отпуск. Исполняющий обязанности Горячкин написал отписку – мол, не их полномочия. Слушайте. Ну 100 лет ветерану», – возмутился Радаев. «Вы адрес мне дайте, я заделаю сам, – неожиданно отреагировал Куйвашев и обратился к помощнику: – Запишите адрес. Договорились. На этой неделе приступим. Как доеду [до Нижнего Тагила] – сделаю».

Но ехать в Тагил губернатору не пришлось – через несколько часов яму закопали местные коммунальщики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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