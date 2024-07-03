В Историческом сквере начали менять плитку. Но не всю

В Историческом сквере начали выборочно менять покрытие: некоторые плитки раскололись, а другие – шатаются.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего рабочие переберут 1,2 тысячи квадратных метров покрытия. Сломанные плиты заменят новыми, а под шатающимися переделают основание. Рабочие переложат гидроизоляцию и формирующую сетку, а поверх нанесут цементно-песчаную «подушку». Участки, где будет идти ремонт, ограждают строительными щитами. Закрывать сквер для пешеходов целиком не будут.

«Поскольку Исторический сквер является главной городской площадкой, на покрытие приходится повышенная нагрузка. Она усугубляется капризами уральской погоды: резкими перепадами температур и влажностью. При таких условиях эксплуатации в течение нескольких лет плитка пришла бы в негодность целиком. Тогда Исторический сквер нужно было бы закрыть полностью – на реконструкцию. Точечный ремонт позволит оставить пространство открытым для прогулок и мероприятий», – подчеркнули в администрации.

Как уже писал «Новый День», масштабная реконструкция Исторического сквера была осенью 2022 года – тогда Екатеринбург готовился к празднованию 300-летия. Спустя полтора года часть плитки пришла в негодность. Вице-мэр Алексей Бубнов обвинил в порче покрытия организаторов городских праздников, в частности «Дня строителя», когда на Плотинке выставили тяжелую технику. В Гильдии строителей Урала в ответ заявили, что технику выставляли на проезжей части проспекта Ленина, а чиновникам негоже перекладывать ответственность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube