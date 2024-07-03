Бастрыкин потребовал доложить, почему сгоревший в 2023 году дом не расселен

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о халатности. Речь идет о нерасселении жильцов аварийного дома в Екатеринбурге.

«Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ, по факту халатности должностных лиц администрации города Екатеринбурга, не принимающих мер к расселению жильцов общежития, условия в котором непригодны для проживания», – сообщили в центральном аппарате СКР.

Дело касается старого двухэтажного дома по адресу ул. Шефская, 15. В пять часов утра 9 января 2023 года здесь случился пожар, часть помещений выгорела.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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