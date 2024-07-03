Направлено в суд дело о жестоком убийстве женщины посреди улицы

В Екатеринбурге завершено следствие по делу об убийстве 30-летней женщины на улице Победы. Обвиняемый – бывший муж жертвы, ранее судимый екатеринбуржец 1985 г.р.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд. Фигуранту грозит лишение свободы до 15 лет.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла 18 мая. Обвиняемый пришел на работу к бывшей жене в отделение банка и вызвал ее на улицу поговорить, после чего несколько раз ударил ножом в грудь. После содеянного он убежал. Нападение на женщину попало на камеры наблюдения. «Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в близрасположенную церковь», – добавил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Преступник и его жертва вместе прожили много лет, у них есть совместный 9-летний ребенок. Примерно полгода назад они расстались. Обвиняемый имеет несколько судимостей, в том числе дважды – за причастность к грабежам и один раз – за мошенничество. Последнее наказание в виде лишения свободы на 3 года отбывал в колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно 21 августа 2007 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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