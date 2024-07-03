Каждый пятый 11-классник Екатеринбурга решил пересдать ЕГЭ

Около 20% екатеринбургских 11-классников приняли решение пересдать ЕГЭ. В общей сложности 4 и 5 июля вторую попытку предпримут 1412 выпускников, сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». В каждом районе откроются по два пункта пересдачи экзамена, кроме Академического – там всего один.

Завтра выпускники будут пересдавать обществознание (334 человека), русский язык (126 человек), информатику (317 человек), иностранный язык письменный (67 человек), химию (93 человека) и физику (7 человек). Послезавтра – математику (профильный уровень – 198 человек, базовый – 50), историю (31 человек), литературу (25 человек), географию (3 человека), иностранный язык устный (67 человек) и биологию (94 человека).

Как уже сообщал «Новый День», в этом году президент Владимир Путин предложил дать школьникам «второй шанс» и разрешить пересдать один экзамен ЕГЭ. «Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении – дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи», – сказал российский лидер. При этом предыдущий результат экзамена будет аннулирован вне зависимости от результата пересдачи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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