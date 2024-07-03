Роспотребнадзор берет пробы воздуха в Березовском, где полыхает пожар в промзоне

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром в промышленной зоне Березовского проводит замеры качества воздуха на предмет наличия в нем загрязняющих веществ. Напомним, что в промзоне Березовского горит склад с горюче-смазочными материалами. Площадь – две тысячи квадратных метров.

Сейчас в тушении пожара задействованы два десятка спасателей, 8 единиц техники. «Всех зевак просят отойти и спрятаться за зданием, говорят – в огне происходят взрывы, осколки разлетаются далеко», – пишет местный канал «Сила БГО». Мэр Березовского Евгений Писцов уточнил, что пожар произошел на территории предприятия по производству металлоконструкций.

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Березовский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube