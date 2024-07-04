Названа причина крупного пожара в Березовском

Пожарные дознаватели назвали предварительную причину вчерашнего крупного пожара на промплощадке в Березовском.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, при перемещении металлической емкости с легко воспламенимой жидкостью от трения возникли искры, что и привело к возгоранию.

Стоит отметить, что специалистами МЧС рассматриваются и иные версии. На месте пожара проведен осмотр, опрос очевидцев и участников тушения, изъяты образцы сгоревших материалов. Проводится пожарно-техническая экспертиза.

Как уже сообщал «Новый День», днем 3 июля в промзоне Березовского загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы два десятка спасателей, 8 единиц техники, в том числе вертолет.

Березовский, Елена Владимирова

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