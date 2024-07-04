Полиция запретила рэперу Slimus сегодняшний концерт в Екатеринбурге

Запланированный на сегодня в екатеринбургском клубе «Фабрика» концерт рэпера Slimus`а не состоится. Организаторам выступления поступило письмо от УМВД города, в котором сообщается, что проведение концерта может вызвать массовые беспорядки.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Концерт исполнителя-русофоба Slimus в Екатеринбурге отменен. В России в ходе СВО родилось настоящее гражданское общество. Если мы все вместе, то всегда будем побеждать», – написала она и опубликовала письмо из полиции.

В документе говорится, что мониторинг интернета показал отрицательное отношение общественности к этому исполнителю, и что его выступление может вызвать массовые беспорядки. Поэтому городское УМВД отказывает организаторам в согласовании мероприятия. Если же клуб проведет его на свой страх и риск, ему придется отвечать перед законом.

Как уже сообщал «Новый День», ранее концерт Slimus`а в Екатеринбурге перенесли с 15 июня на 4 июля. Буквально за пару дней до первой даты в Екатеринбург прилетала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратила внимание на рэпера и его тексты. «Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего Президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его «творчество», а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», – писала она.

Добавим, сейчас тексты Slimus`a проверяют на пропаганду наркотиков. Также на рэпера пожаловались в полицию представители движения «Ветераны России». Концерт в Нижнем Новгороде был отменен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube