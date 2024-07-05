Режиссер фильма «Ложь Матильды» погиб на Донбассе от атаки дронов ВСУ

Общественный активист и режиссер Сергей Алиев погиб в Угледарской области ДНР в результате атаки дронов ВСУ.

Об этом сообщают его соратники по объединению «Боевое братство». По их словам, сегодня ночью Алиев ехал с лекарствами для жителей село Никольское под Угледаром. На обратном пути он подвергся атаке дронов-камикадзе ВСУ.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Алиев стал известен в 2017 году благодаря своей заочной полемике с режиссером фильма «Матильда» Алексеем Учителем. Алиев заявил, что Учитель оболгал императора Николая Второго, приписав ему роман с балериной Матильдой Кшесинской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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