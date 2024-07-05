Девочка хотела заработать в интернете и отдала мошенникам 300 тысяч рублей

Восьмиклассница из Екатеринбурга хотела подработать на каникулах, а вместо этого принесла своей маме убыток на сумму более 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, девочка увидела в интернете объявление, где предлагали деньги за просмотр видеоконтента, и связалась с администратором канала. Сначала он попросил ее прислать фото банковской карты ее матери. Вскоре через мобильное приложение банка пришло уведомление о срыве международного перевода и штрафе в размере 100 тысяч рублей в отношении ее родителей. После этого мошенник убедил девочку перевести ему все деньги со счета матери, а также оформить на нее кредит. До того, как служба безопасности банка заблокировала карту, девочка успела перевести мошеннику 122 тысячи рублей из сбережений матери и 208 тысяч рублей кредитных средств.

Как уже сообщал «Новый День», дети все чаще становятся жертвами кибермошенников. Младших школьников обычно ловят на желании получить игровую валюту, подросткам предлагают легкий заработок. Есть несколько верных признаков того, что «вакансия» размещена мошенниками: когда подростку предлагают большие суммы, «все и сразу», и для этого ничего не надо делать; когда не нужно ни образования, ни опыта работы, требуется только наличие банковской карты и выход в интернет; «уникальность» предложения – «только тебе и только сейчас». Родители должны объяснить детям, что откликаться на такие предложения ни в коем случае нельзя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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