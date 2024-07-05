Выпил в клубе, взял делимобиль, гнал 120 км/ч: появились подробности утреннего ДТП

Водитель «Фольксвагена», который сегодня на рассвете попал в ДТП в Верхней Пышме, был пьян и в два раза превысил скорость.

Как сообщили в областной ГАИ, водитель – 23-летний житель Екатеринбурга, права получил 5 месяцев назад. Медицинское освидетельствование показало у него наличие 0,508 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Молодой человек признался, что пил пиво в ночном клубе с товарищем, где познакомился с девушкой, после чего предложил довезти ее до дома. Взяв в прокат автомобиль, они направились в сторону Верхней Пышмы. Во время движения водитель не справился с управлением, допустил занос задней оси, после чего наехал на препятствия и опрокинулся. 25-летняя девушка вылетела из салона через окно, от полученных травм скончалась на месте. Водитель и его друг с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

Погибшая проживала в Рефтинском, в момент аварии была не пристегнута. Стрелка спидометра в момент ДТП остановилась на значении 124 км/ч, при допустимой на данном участке скорости 60 км/ч.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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