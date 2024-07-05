Не надо иллюзий: политологи оценили последствия выборов в Британии для России

В Великобритании подвели предварительные итоги выборов в Палату общин – нижнюю палату парламента королевства. Впервые за 14 лет большинство голосов набирает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером – она может получить 410 мест в парламенте. Правящая Консервативная партия (тори) с действующим премьером Риши Сунаком – 131, потеряв по сравнению с 2019 годом 234 кресла. Однако российские политологи уверены: улучшения отношений с Лондоном ждать не стоит.

«Смена одной партии на другую не изменит политики в отношении России, но такое голосование говорит, что обычный англичанин недоволен своей жизнью. Всё, что происходит в мире сегодня – это результат распада однополярного колониального мира. Это необходимо признать европейцам и начинать жить по-новому, но пока они только меняют лидеров», – отметил в своем телеграм-канале «Политджойстик» Марат Баширов. По его мнению, «жителям Глобального Запада надо менять представление о своём месте на планете Земля, менять парадигму своего взаимодействия с властями своих стран и взаимодействия властей своей страны с властями других. Уже ясно, что диктат не работает, модель «колонизатор – послушный вассал» рушится».

Политический обозреватель Андрей Перла заявил «Новому Дню», что ничего не изменится не только во внешней политике Британии, но и в жизни обычного англичанина: «Ничего нам от этих выборов ждать не надо. Больше ста лет назад классики марксизма-ленинизма объясняли, что так называемая буржуазная демократия придумана исключительно для обмана трудящихся: им кажется, что они что-то решают, тасуют политиков, определяют развитие страны, но на самом деле они решают лишь судьбу марионеток в кукольном театре – кукловоды недоступны для демократического волеизъявления. В наше время кукловодов называют «дип стейт, глубинное государство», а раньше просто финансовым капиталом, от этого тоже ничего не меняется. Вот и в Англии. Ушли от власти «консерваторы». Пришли «лейбористы», то есть вроде как трудовая партия, вроде как левые. Что изменится во внутренней политике? Нам, положим, плевать, но у них ничего не изменится. Не станет доступнее англичанам медицина и образование. Не станет меньше мигрантов – а больше наверняка. Не станет меньше «повесточки» – а больше наверняка. А что изменится во внешней политике? Тоже ничего, и лидер лейбористов об этом говорит, не стесняясь, будут бороться за Украину против России до последнего украинца».

Политолог Александр Казаков был краток: «Только без иллюзий, пожалуйста»,и цитирует слова лидера лейбористов Кира Стармера, сказанные год назад, ещё в оппозиции: «По Украине, по терроризму и по вопросам безопасности, не будет никаких разногласий с правительством по этим вопросам, и мы будем работать с правительством, и Риши Сунак знает это, я ему это сказал. Нет ничего, чего Путин хочет больше, чем увидеть разногласия в парламентах и ​​правительствах союзников. Мы не позволим этому случиться. И поэтому вы увидите, что под моим руководством не было никакой критики подхода правительства к Украине. Мы стояли рядом с ними».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube