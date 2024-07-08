Пан или пропал: борьба варяга на княжении Дениса Паслера с местными элитами перешла в финальную стадию. Колонка «Нового Дня»

Главная региональная новость прошлой пятницы для Оренбуржья, да и для всех новостных крупных СМИ, – наш земляк и экс-председатель областного правительства Денис Паслер отправил в отставку главу города Орска Василия Козупицу. Козупица приобрёл общероссийскую известность после того, как позволил реке Урал, той самой, где утонул его тезка Василий Чапаев, полностью затопить второй по величине город Оренбургской области. В паводке виновна, безусловно, стихия – климатические условия, промерзание почвы, обильный снег, стремительно переполняющиеся водохранилища выше по течению и так далее. Вина Василия Козупицы, на наш взгляд, в дезинформации жителей и дезорганизации спасателей и городских структур в первые дни и часы паводка. Ну, и за дамбой, защищающей город, следить надо было тщательней.

Взоры всех ведущих СМИ в начале апреля обратились к Орску, миллионная аудитория узнала, кто такой мэр Орска, как он выглядит и что говорит. Вплоть до того, что Василий Козупица удостоился видеоаудиенции Президента России. И рассказал Владимиру Владимировичу трогательную историю многодетной семьи, которая заслужила уважение за свой оптимизм и стойкость в ситуации большой беды.

Путин фамилию сложную вслух называть не стал, отечески Василия Николаевича пожурил и попросил ликвидировать последствия паводка как можно быстрее.

С «как можно быстрее» у главы Орска не вышло, жалобы от жителей города на нерасторопность долетают даже до нас, и вот – Козупица покидает органы исполнительной власти. Судя по всему, навсегда.

Городом Орском Василий Козупица управлял 10 лет – пять лет, как глава, и пять лет в должности первого заместителя. Полномочия заканчивались у него в октябре, но губернатор Паслер отправил его в отставку именно сейчас. Политических очков губернатору этот ход не добавляет, досидел бы Козупица спокойно три месяца.

Что же такое происходит в Оренбуржье?

Денис Паслер появился в регионе в 2019 году, четырёх министров привез с собой, остальные позиции оставил местным. В том числе оставил в Орске Козупицу – заместителя Виктора Франца, уступил контроль над вторым городом области местным элитам.

С федеральными кампаниями и знакомыми ему ещё с Урала медниками у Паслера дружба сложилась, а с остальными – нет. С локальным бизнесом и элитам Паслер договариваться не стал.

Как только местные поняли, что дружбы нет, сразу появились сообщения о том, что Денис Паслер «устал и вот-вот уйдет» – в Москву там, к примеру, на повышение. Или в коммерцию.

Одними инсайдами дело не ограничили и, заняв прочно позиции глав двух крупнейших городов региона (в Оренбурге окопался бывший мэр Бузулука Сергей Салмин), элиты занялись саботажем. Читаем местные новости последних двух лет и просто поражаемся – в двух городах нет порядка, мусор, разруха, трава по пояс, снег по крыши, ямы, коммунальный коллапс и т.д. И по логике местных СМИ во всем виноват не мэр, не городские власти, а губернатор. На Урале, к примеру, уж и в голову не придёт обвинять губернатора, скажем, в транспортных проблемах Екатеринбурга или Нижнего Тагила. Или в грязи на улицах, или в том, что мусор не убирают. В городах есть мэр, депутаты, МУПы, свой нехилый бюджет, местные предприятия-помощники. Тагил и Оренбург города по населению где-то рядом, а бюджет южного соседа больше. У нас каждый отвечает за свой участок. А в Оренбуржье один за всех – Денис Паслер. А все не за одного. Кроме как намеренной спланированной акцией элит против губернатора это ничем другим быть не может.

Все пять лет губернатора Паслера Василий Козупица, похоже, что «воевал» против него, чем-то похожим, видимо, был занят и глава Оренбурга Салмин.

Мы легко себе представляем, как нагретые административным бардаком в двух крупнейших городах люди на выборах в сентябре показывают кандидату «козу» и первым лицом региона становится технический оппонент от КПРФ или СР.

Видимо, часть проблемы Паслер увидел, и один узел проблем – Орск – разрубил. Сделал это именно сейчас, решив сразу две задачи: не дать Козупице снова выдвинуть свою кандидатуру на конкурс главы Орска или Оренбурга (отставка запрещает участвовать в ближайшем конкурсе) и убрать эффект саботажа в городе, поскольку с врио в лице первого зама спрос совершено другой.

Перед этим бдительность элит Паслер притупил, пожертвовав своим – отправил в отставку министра Александра Самбурского, одного из тех, кого привёз со Среднего Урала.

На жертву купились и потеряли город на Востоке.

Однако партия только началась. Какой следующий ход сделает Денис Паслер?

Фигур на доске достаточно. Темм более, что цель партии Паслеру Кремль ясно обозначил – быть с Оренбуржьем в долгую.

Оренбург, Александр Никифоров

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