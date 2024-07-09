В день проведения Ironstar в центре Екатеринбурга перекроют движение

В воскресенье, 14 июля, в Екатеринбурге из-за проведения спортивного фестиваля Ironstar будут введены ограничения по движению транспорта.

Как говорится в постановлении главы города Алексея Орлова, с 05:00 до 12:30 будут перекрыты: улица Дзержинского от стадиона «Динамо» до улицы Царской; улица Толмачева от проспекта Ленина до улицы Царской; улица Царская от Толмачева до улицы Дзержинского; проспект Ленина от улицы Карла Либкнехта до Татищева; нечетная сторона улицы Татищева от проспекта Ленина до улицы Пирогова; улица Пирогова от улицы Татищева до улицы Крауля; улица Крауля от улицы Пирогова до улицы Мельникова; улица Мельникова от улицы Крауля до улицы Репина; улица Репина от улицы Мельникова до Новомосковского тракта; четная сторона Новомосковского тракта до Объездной дороги.

Парковать автомобили на этих улицах будет нельзя с 00:00 до 23:00 воскресенья, 14 июля. Также на один день закроют парковку на площади 1905 года.

В зоне проведения фестиваля будет ограничена розничная продажа алкоголя:С 08:00 до 19:00 – в границах улиц Бориса Ельцина – 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улиц Василия Еремина – Братьев Быковых – Челюскинцев;с 08:00 до 13:00 – на улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова; на улице Металлургов, от улицы Репина до Ново-Московского тракта; в зданиях по адресам: пр. Ленина, д. 2, пр. Ленина, д. 5, пер. Северный, д. 2а, ул. Шейнкмана, стр. 7, пер. Гаринский, д. 3.

Как уже сообщал «Новый День», этап самой крупной в России серии стартов по триатлону Ironstar состоится в Екатеринбурге 14 июля уже во второй раз. В прошлом году проект объединил более 1200 участников. В программу соревнований войдет заплыв в Городском пруду. Вода в Исети соответствует нормам для проведения этапа.

«Действительно, вода в центре мегаполиса не подходит для купания и проведения в ней досуга. Однако Международные правила проведения соревнований по плаванию имеют иные критерии, которым вода Городского пруда полностью соответствует. Речь идет о заплыве подготовленных спортсменов в соответствующей экипировке», – рассказали в мэрии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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